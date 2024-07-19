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Ucu açık tehlike!

İzmir Konak’taki 2 kişinin öldüğü kaçak akım faciasından sonra vatandaşları korku sardı. Benzer tehlikenin şehrin farklı bölgelerinde olduğu ortaya çıktı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:01
Ucu açık tehlike!

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Tüyler ürperten olay geçen hafta, İzmir Konak'ta meydana geldi. Sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası İZSU ve Gdz Elektrik'in ihmali gözler önüne serildi. Vatandaşlar, sokakta yürürken adım atmaya korkar hale geldi. Facianın ardından Yeni Foça, Karabağlar, Bornova, Alsancak ve Alaçatı'da benzer şekilde elektrik kablolarının ve aydınlatma direklerindeki sigorta panolarının açıkta olduğu görüntülendi.

HESAP VAKTİ GELDİ
Konak'taki olayla ilgili gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. Onlar arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K., İZSU'da görevli 1 şube müdürü, 3 kontrolör, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. de bulunuyor.

KARABAĞLAR
Karabağlar'daki İzmir Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısındaki trafik lambalarının elektrik kabloları uçları açık şekilde duruyor.

ALAÇATI
Alaçatı Pazaryeri'nin bitişiğindeki elektrik trafosu tehlike saçıyor.

BORNOVA
Bornova Kamil Tunca Bulvarı'nda sökülen aydınlatma direğinin kabloları açıkta bırakılmış halde görülüyor.

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