Ucu açık tehlike!

Tüyler ürperten olay geçen hafta, İzmir Konak'ta meydana geldi. Sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası İZSU ve Gdz Elektrik'in ihmali gözler önüne serildi. Vatandaşlar, sokakta yürürken adım atmaya korkar hale geldi. Facianın ardından Yeni Foça, Karabağlar, Bornova, Alsancak ve Alaçatı'da benzer şekilde elektrik kablolarının ve aydınlatma direklerindeki sigorta panolarının açıkta olduğu görüntülendi.

HESAP VAKTİ GELDİ

Konak'taki olayla ilgili gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. Onlar arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K., İZSU'da görevli 1 şube müdürü, 3 kontrolör, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. de bulunuyor.

KARABAĞLAR

Karabağlar'daki İzmir Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısındaki trafik lambalarının elektrik kabloları uçları açık şekilde duruyor.

ALAÇATI

Alaçatı Pazaryeri'nin bitişiğindeki elektrik trafosu tehlike saçıyor.

BORNOVA

Bornova Kamil Tunca Bulvarı'nda sökülen aydınlatma direğinin kabloları açıkta bırakılmış halde görülüyor.