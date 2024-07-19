PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Katil Timur Cihantimur cezaevi beğenmiyor! Şimdi de başka bir bahane sundu

ABD’de iade davası süren Timur Cihantimur, Connecticut’taki ıslahevinden New Jersey’deki bir başka merkeze nakledildi. Cihantimur’un avukatları ise nakil işlemlerinin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını iddia etti

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:01
Katil Timur Cihantimur cezaevi beğenmiyor! Şimdi de başka bir bahane sundu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin konuştuğu kaza, 1 Mart akşamı İstanbul Kemerburgaz'da yaşandı. Timur Cihantimur (17), ATV'li gruba çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı. Ehliyetsiz Cihantimur ile yazar annesi Eylem Tok, önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçtı. Ancak yakalanan ikili, tutuklandı.

GİDİŞ-DÖNÜŞ 10 SAAT
Timur Cihantimur, 12 Temmuz'da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildi. Avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını iddia etti. Gerekçe olarak da mahkeme ile gözaltı merkezi arasındaki 5 saatlik mesafe olması; bu nedenle rutin görüşmelerin yapılamaması gösterildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Osmanlı Devleti’nden derin izler taşıyor... Restorasyon tamamlandı! Yıldız Sarayı’nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Emekliye yeni maaş rehberi: Zam ve fark hesabı nasıl yatırılıyor? e-Devlet’te yazan tutarlar neyi gösteriyor? Neler güncellenecek, ne zaman ödenecek?
Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
İzmir’de ormanlık alanda yangın | Uçak seferlerinde aksama! Tahliyeler başladı
Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! Yıldız forvet geliyor
Adidas Bella Hadid’i reklam yüzü yaptı: Terör devleti İsrail çıldırdı! Ünlü markaya özür diletti
ABD’de siyasete bomba gibi düşen iddia: Joe Biden havlu mu atıyor? | Hafta sonu sona erebilir!
TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! Kimlerin istifasını istedi! Başkan Erdoğan’a teşekkür Erdoğan’dan tebrik...
Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...
Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede mama lobisi TBMM’de mağdur ailelere saldırdı! AK Parti’den sert tepki: Bunlar hayvansever değil
Joe Biden’a adaylıktan çekil baskısı... ABD basını kaşıyor... Barack Obama topa girdi!
İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı olayında yeni gelişme: 14 şüpheli tutuklandı
Başkan Erdoğan suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü... Seçim mesajı!
Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel’den taraftara Talisca müjdesi! Resmen açıkladı
PKK’da çözülme sürüyor: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim oldu
SON DAKİKA