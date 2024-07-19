Katil Timur Cihantimur cezaevi beğenmiyor! Şimdi de başka bir bahane sundu

Türkiye'nin konuştuğu kaza, 1 Mart akşamı İstanbul Kemerburgaz'da yaşandı. Timur Cihantimur (17), ATV'li gruba çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı. Ehliyetsiz Cihantimur ile yazar annesi Eylem Tok, önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçtı. Ancak yakalanan ikili, tutuklandı.

GİDİŞ-DÖNÜŞ 10 SAAT

Timur Cihantimur, 12 Temmuz'da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildi. Avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını iddia etti. Gerekçe olarak da mahkeme ile gözaltı merkezi arasındaki 5 saatlik mesafe olması; bu nedenle rutin görüşmelerin yapılamaması gösterildi.