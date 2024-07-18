Kelime testi: Resimdeki 4 kelime nereye gizlenmiş? Çok az kişi 4’te 4 yapıyor

Görselde sahilin sakin atmosferini yansıtan üç arkadaş balık tutarken gösteriliyor. Ancak asıl meydan okuma bu resme ustaca gizlenmiş dört kelimeyi bulmakta yatıyor. Yazıların ve çizgilerin renkleri çevreyle o kadar iyi uyum sağlamış ki kelimeleri fark etmek gerçekten de keskin bir göz gerektiriyor.