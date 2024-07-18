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Kelime testi: Resimdeki 4 kelime nereye gizlenmiş? Çok az kişi 4'te 4 yapıyor

Bugünlerde sosyal medyada zeka oyunları ve bulmacalarla dolu bir trend var. Eğer siz de bu akıma katılmak istiyorsanız işte karşınızda dikkat ve odaklanma yeteneğinizi sınayacak harika bir fırsat! Üç çocuğun sahilde neşeyle balık tuttuğu bu renkli görsel sadece hoş bir manzara sunmakla kalmıyor, aynı zamanda zihninizi zorlayacak gizli kelimeleri de barındırıyor.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 12:35 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 12:35
Kelime testi: Resimdeki 4 kelime nereye gizlenmiş? Çok az kişi 4’te 4 yapıyor

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Görselde sahilin sakin atmosferini yansıtan üç arkadaş balık tutarken gösteriliyor. Ancak asıl meydan okuma bu resme ustaca gizlenmiş dört kelimeyi bulmakta yatıyor. Yazıların ve çizgilerin renkleri çevreyle o kadar iyi uyum sağlamış ki kelimeleri fark etmek gerçekten de keskin bir göz gerektiriyor.

Hazırsanız aramaya başlayabiliriz!Hazırsanız aramaya başlayabiliriz!

RESİMDEKİ 4 KELİME NEREYE GİZLENMİŞ?

Çizgilerin ve Detayların Gizemi: Sahil kenarında oturan bu üç arkadaşın bulunduğu alanı iyice inceleyin. Çizgiler arasında ve çocukların etrafındaki nesnelerde gizlenmiş kelimeler sizi bekliyor olacak.

Renk Oyunları: Kelimeler, çevreyle aynı veya benzer renklerle yazılmış. Bu yüzden gözlerinizi dört açın.

KELİMELERİ BULAMADIYSANIZ ÜZÜLMEYİN!

Her bulmaca bir meydan okumadır ve bazen tüm ipuçlarına rağmen cevapları bulmak zordur. Eğer kelimeleri bulmakta zorlandıysanız işte cevaplar:

İşte resimde gizlenen 4 kelime!İşte resimde gizlenen 4 kelime!

TREN: Sağ tarafta oturan çocuğun bulunduğu bölgede.
ECE: Sol tarafta oturan çocuğun kafasının hemen sağında yer alıyor.

BOYA: Orta kısımda, mavi kutu içinde gizlenmiş.
FİŞ: Sol taraftaki çocuğun sepetinin hemen üzerinde.

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