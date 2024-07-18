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Hoca'man taciz | Öpücük yoksa not da yok demiş!

2019’da da bir kız öğrenci, hocasının kendisini odasına çağırıp öpmeye çalıştığını ve sürekli düşük not verdiğini iddia etmişti.

Ceyhan Torlak Ceyhan Torlak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Hoca’man taciz | Öpücük yoksa not da yok demiş!

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doç. Dr. Ç.D., iddiaya göre danışmanı olduğu yüksek lisans öğrencisi Buse Acar'a aşk mesajları çekti. Onur Akın'ın "Seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp, banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak, ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi" sözlerini içeren şarkısını da gönderdi. Acar, durumu CİMER'e bildirdi. 2019'da da bir kız öğrenciye "Öpücük yoksa not da yok" dediği iddia edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Hocanın eşi E.D.'nin de Acar'a 'Eşime cilve yapıyorsun' dediği kaydedildi. Psikolojisi bozulan Acar, okulu bırakıp yurt dışına gittiğini bildirdi.

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