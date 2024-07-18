Akciğer grafisi ile ortaya çıktı: Bebeğin yemek borusundan çengelli iğne çıkarıldı

Ankara Kahramankazan'da 10 aylık kız bebeğine annesi nazardan korunması için yakasına çengelli iğne ile nazar boncuğu taktı. Küçük kız, ucu açık bir şekilde bırakılan çengelli iğneyi ağzına attı.

Daha sonra iğneyi yutunca kusmaya başladı. Anne, küçük kızını hemen hastaneye kaldırdı. Çekilen röntgen filminde iğnenin çocuğun boğazına takıldığı saptandı. Ameliyatı yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Doğuş Çalışkan, "İğnenin ucunun açık olması, çıkarılması için zorluk teşkil etti. Bu işlem yapılırken yemek borusunda yırtık, kanama ve ciddi hayati tehlike yaratan durumlar söz konusuydu. Ama işlemi başarıyla gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.