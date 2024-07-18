Adidas kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Merakla beklenen Adidas kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Kenan Yıldız İmzalı V F50 Krampon 43 Numara IF8818 kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Merakla beklenen Adidas kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Kenan Yıldız İmzalı V F50 Krampon 43 Numara IF8818 kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Kenan Yıldız İmzalı V F50 Krampon 43 Numara IF8818 kazanan ASİL TALİHLİ
Kenan Yıldız İmzalı V F50 Krampon 43 Numara IF8818 kazanan YEDEK TALİHLİ