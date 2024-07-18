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Adidas kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Merakla beklenen Adidas kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Kenan Yıldız İmzalı V F50 Krampon 43 Numara IF8818 kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Adidas kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

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Merakla beklenen Adidas kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Kenan Yıldız İmzalı V F50 Krampon 43 Numara IF8818 kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...


Kenan Yıldız İmzalı V F50 Krampon 43 Numara IF8818 kazanan ASİL TALİHLİ

Kenan Yıldız İmzalı V F50 Krampon 43 Numara IF8818 kazanan YEDEK TALİHLİ

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