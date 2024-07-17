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İzmir'de 3 kişinin öldüğü yangında kahreden detay ortaya çıktı!

İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybeden 3 kişiden Mine Elmas’ın (35) çektiği son görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Elmas’ın yangının evlerine yaklaştığını, çocukları ve komşularıyla kaçmaya çalıştıklarını anlattığı anlar yer aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:02
İzmir’de 3 kişinin öldüğü yangında kahreden detay ortaya çıktı!

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Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanda dün saat 11.30'da yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle saat 14.30'da kontrol altına alınan yangında alevlerin arasında kalan yörede yaşayan sıhhi tesisat ustası Mesut Coşkunöz (68), oğlu grafik tasarımcı Hilmi Coşkunöz (40) ve ev kadını Mine Elmas (35) hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Yangında hayatını kaybeden ve akraba olan 3 kişinin, dumandan etkilenmemek için yangının aksi yönüne kaçmaya çalıştıkları, Mine Elmas'ın kanser hastası Mesut Coşkunöz ile oğlu Hilmi Coşkunöz'e yardım etmek isterken alevlerin arasında kaldığı belirtildi.

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