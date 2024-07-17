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Antalya'da turizme balta: 2 nar suyu için turistlerden aldığı paraya bakın!

Antalya'da bir işletmeci turizmi baltalayacak bir skandala imza attı. Turistlerden 2 adet nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı. Dolandırıldığını anlayan turistler polisi arayarak şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polisler parasının iade edilmesini ve nar suyunun gerçek ücretinin alınmasını sağladı. İşletmeciye tepki yağdı.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 13:19 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 13:35
Antalya’da turizme balta: 2 nar suyu için turistlerden aldığı paraya bakın!

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Antalya'dan bir işletmecinin imza attığı skandal tepkilere neden oldu.


NAR SUYUNA FAHİŞ FİYAT
Antalya'da tatil yapan turist bir kadın nar suyu satın almak isterken açgözlü bir işletmeci tarafından mağdur edildi.

HEMEN POLİSİ ARADI
Nar suyu için 1200 TL ödeyen kadın, ücretin gerçek bedelinden çok daha fazla olduğunu fark edince polise başvurdu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, işletme sahibinin fazla aldığı parayı iade etmesini sağladı.

Ardından turist kadın, nar suyunun gerçek ücretini ödeyerek olay yerinden ayrıldı.

TEPKİ YAĞDI
Bu skandal anlar, sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları esnafın bu tür haksız kazanç elde etmeye çalışmasını sert bir dille eleştirdi.

Bu tür yaklaşımların turizme zarar verdiğini belirten vatandaşlar daha sıkı denetim istedi.

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