İzmir’de yürek yakan olay! Alevler minibüse sıçrayınca minik çocuk...

Acı olay, İzmir'de önceki gün medyana geldi. Kasım Yılmaz (4) evlerinin önünde oynarken park halinde kilitli olmayan bir minibüse girdi. Henüz belli olmayan bir nedenle park halinde olan başka bir otomobilde yangın çıktı. Yanında park halindeki bulunan minibüse de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki araçtaki alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan otomobildeki talihsiz çocuk Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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