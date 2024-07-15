Bursa’da akılalmaz olay! Kiracısına 3 gün işkence yapıp kadın kıyafeti giydirdi: Mahkemeden flaş karar

FOTOĞRAFLARIMI ÇEKEREK SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI Mahkemede ifade verirken ağlayan Mehmet Ö., "Evde kaldığım ikinci gün, Ozan'ın üst katta oturan babası eve gelip, bana iki tokat attı. Sonra da eşi yanımıza gelip, kadın iç çamaşırlarını bana giydirerek, müzik eşliğinde oynatıp fotoğraflarımı çekerek sosyal medyadan paylaştı. Canımı çok yaktılar. Sosyal medyadaki paylaşımı gören sanıklardan Volkan K.'nın eşi eve gelip, beni ellerinden alıp, polise getirdi" diye konuştu. Tutuklu olarak hazır bulunduğu duruşmada savunmasını yapan Ozan U. ise müştekinin gerçekleri söylemediğini belirtip, "Evimin odasını verdiğim Mehmet Ö. telefonumu çaldı. Üstelik bana ve eşime küfretti. Ben de kendisini dövdüm. Olay, bundan ibaret hakim bey" dedi.

Mine U.'nun "Eve geldiğimde müşteki, kadın iç çamaşırlarını giymişti. Benim olay ile hiçbir alakam yok" dediği duruşmada Semih S.'nin avukatı Canan Kongur, müvekkilinin bu konuyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Avukat Kongur, "Müvekkilim olay günü ve olay anında müşteki darbedilirken, yine kadın iç çamaşırları giydirilirken ve resmedilirken o ortamda kesinlikle bulunmamıştır. Beraatini istiyorum" diye konuştu.

TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Osman U. ile Volkan K.'nin de yöneltilen suçlamaları kabul etmediği yargılamada, mütalaa veren savcı, sanıklar hakkında 'Yaralama', 'Tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ayrı ayrı 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti. Karar aşamasına gelen duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, tek tutuklu sanık Ozan U.'nun da tahliyesini kararlaştırdı.