Banyoda tek malzemeyle cildinizi beyazlatın: Kızarıklık, morluk, leke, kararma yok olacak!

Duş alırken sadece temizlenmekle kalmayıp aynı zamanda cildinize doğal bir bakım uygulamak ister misiniz? İşte tam da bu noktada sirke devreye giriyor. Mutfakta ve temizlikte sıkça kullanılan sirke, artık banyo rutininde de kendine yer buluyor. Sirkeli suyla duş almanın cildinize sağladığı faydaları öğrenince bu yöntemi sık sık uygulamak isteyeceksiniz. Sirkenin cilt üzerindeki mucizevi etkilerini ve bu yöntemin faydalarını sizin için derledik.