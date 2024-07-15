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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kargo, noter, PTT açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Türkiye için büyük bir anlam taşıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında, ülke genelinde çeşitli anma törenleri ve etkinlikler düzenlenecek. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kargo, noter, PTT açık mı, çalışıyor mu? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 07:02 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 07:03
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kargo, noter, PTT açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatil mi?

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8 yıl önce yaşanan ve Türk demokrasisinin en büyük sınavlarından birisi olan 15 Temmuz hain darbe girişimi her yıl olduğu gibi bu sene de anılıyor. Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, pazartesi gününe denk geliyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kargo, noter, PTT açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar!

BANKALAR, NOTERLER VE KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle, bankalar, noterler ve PTT şubeleri kapalı olacaktır. Bu durum, vatandaşların işlemlerini planlarken dikkate almaları gereken önemli bir bilgidir. Acil banka işlemleri, noter tasdik işlemleri ve kargo gönderimleri için bir gün öncesinde ya da sonrasında işlem yapmaları önerilir.

KARGO ŞİRKETLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Özel kargo şirketleri genellikle resmi tatil günlerinde de çalışmaktadır. Ancak, bazı kargo şirketlerinin 15 Temmuz günü hizmet verip vermeyeceği şirketin kendi politikalarına bağlıdır.

15 TEMMUZ'DA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Türkiye genelinde 15 Temmuz şehitleri anma etkinlikleri ve çeşitli programlar düzenlenecek.

15 Temmuz tüm yurtta anma etkinlikleri ile birlikte geçirilirken, tatil nedeniyle kapalı olan kurumlar vatandaşlara 16 Temmuz'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.

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