Zekiysen 15 saniyede bu işin içinden çıkarsın! İşte dünyanın en kısa IQ testi

2. soru:
Beş makinenin beş düğmeyi üretmesi beş dakika sürerse, 100 makinenin 100 düğmeyi üretmesi ne kadar sürer?
A- 25 dakika
B- 100 dakika
3. soru:
Nilüfer yaprakların bulunduğu bir göl vardır. Yapraklar her gün kendi boyutunun iki katına çıkmaktadır. Nilüfer yaprakların gölün tamamını kaplaması 48 gün sürerse, gölün yarısını kaplaması kaç gün sürer?
A- 24 gün
B- 47 gün
Bir yarasa ve bir topun toplam maliyeti 1.10$'dır. Yarasa toptan 1 dolar daha pahalıysa topun fiyatı ne kadardır?
1. sorunun cevabı: B - 5 sent
Beş makinenin beş ürünü üretmesi beş dakika sürerse, 100 makinenin 100 ürünü üretmesi ne kadar sürer?
2. sorunun cevabı: A - 25 dakika
Nilüfer yaprakların bulunduğu bir göl vardır. Yapraklar her gün iki katına çıkmaktadır. Yaprakların gölün tamamını kaplaması 48 gün sürerse, gölün yarısını kaplaması kaç gün sürer?
3. sorunun cevabı: C 47 gün