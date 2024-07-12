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Zekiysen 15 saniyede bu işin içinden çıkarsın! İşte dünyanın en kısa IQ testi

Son zamanlarda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) profesörü Shane Frederick tarafından hazırlanan Bilişsel Yansıma Testi (Cognitive Reflection Test - CRT), büyük ilgi topluyor. Sadece üç sorudan oluşan bu test katılımcıların büyük bir çoğunluğunu zorluyor ve göründüğünden çok daha karmaşık.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 15:28 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 15:28
Zekiysen 15 saniyede bu işin içinden çıkarsın! İşte dünyanın en kısa IQ testi

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Teste katılanların yüzde 83'ü başarısız olurken, yalnızca yüzde 17'lik bir kısım üç soruya doğru cevap verebiliyor. Bu düşük başarı oranı, testin zorluk seviyesini ve insanların analitik düşünme yeteneklerinin sınırlarını gözler önüne seriyor. Testin soruları ilk bakışta basit görünse de, yanıtlarını bulmak için derinlemesine düşünmek gerekiyor.

DÜNYANIN EN KISA IQ TESTİ

Shane Frederick, CRT'yi ilk olarak 2005 yılında bir araştırma makalesi olarak yayınladı. Test, çevrimiçi ortamda yeniden popüler hale geldiğinde, binlerce insan tarafından denendi. Frederick'e göre test, matematiksel düşünme ve problem çözme yeteneğini ölçüyor. Teste katılan 3.000'den fazla öğrenci arasında Yale ve Harvard gibi prestijli üniversitelerin öğrencileri bile zorlandı.

1 soru:

Bir beyzbol sopası ve bir topun toplam maliyeti 1.10$'dır. Sopa toptan 1 dolar daha pahalıysa topun fiyatı ne kadardır?

A- 10 sent

B- 5 sent

2. soru:

Beş makinenin beş düğmeyi üretmesi beş dakika sürerse, 100 makinenin 100 düğmeyi üretmesi ne kadar sürer?

A- 25 dakika

B- 100 dakika

3. soru:

Nilüfer yaprakların bulunduğu bir göl vardır. Yapraklar her gün kendi boyutunun iki katına çıkmaktadır. Nilüfer yaprakların gölün tamamını kaplaması 48 gün sürerse, gölün yarısını kaplaması kaç gün sürer?

A- 24 gün

B- 47 gün

Bir yarasa ve bir topun toplam maliyeti 1.10$'dır. Yarasa toptan 1 dolar daha pahalıysa topun fiyatı ne kadardır?

1. sorunun cevabı: B - 5 sent

Beş makinenin beş ürünü üretmesi beş dakika sürerse, 100 makinenin 100 ürünü üretmesi ne kadar sürer?

2. sorunun cevabı: A - 25 dakika

Nilüfer yaprakların bulunduğu bir göl vardır. Yapraklar her gün iki katına çıkmaktadır. Yaprakların gölün tamamını kaplaması 48 gün sürerse, gölün yarısını kaplaması kaç gün sürer?

3. sorunun cevabı: C 47 gün

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