Zekiysen 15 saniyede bu işin içinden çıkarsın! İşte dünyanın en kısa IQ testi

Beş makinenin beş düğmeyi üretmesi beş dakika sürerse, 100 makinenin 100 düğmeyi üretmesi ne kadar sürer?

Nilüfer yaprakların bulunduğu bir göl vardır. Yapraklar her gün kendi boyutunun iki katına çıkmaktadır. Nilüfer yaprakların gölün tamamını kaplaması 48 gün sürerse, gölün yarısını kaplaması kaç gün sürer?

Bir yarasa ve bir topun toplam maliyeti 1.10$'dır. Yarasa toptan 1 dolar daha pahalıysa topun fiyatı ne kadardır?

1. sorunun cevabı: B - 5 sent

Beş makinenin beş ürünü üretmesi beş dakika sürerse, 100 makinenin 100 ürünü üretmesi ne kadar sürer?

2. sorunun cevabı: A - 25 dakika

Nilüfer yaprakların bulunduğu bir göl vardır. Yapraklar her gün iki katına çıkmaktadır. Yaprakların gölün tamamını kaplaması 48 gün sürerse, gölün yarısını kaplaması kaç gün sürer?

3. sorunun cevabı: C 47 gün