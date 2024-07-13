Marketlerdeki iki giriş kapısının sırrı çözüldü! Meğer hiç aklınızdan geçmeyecek bir şeymiş...

Zincir marketlerde alışveriş yaparken iki kapıdan geçmek bazıları için sıradan bir durum olabilir, fakat pek çok kişi için bu durum yıllardır bir merak konusu olmuştur. Marketlerin girişinde neden iki kapı olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte bu sorunun ardında yatan bilimsel ve pratik sebepler!