Marketlerdeki iki giriş kapısının sırrı çözüldü! Meğer hiç aklınızdan geçmeyecek bir şeymiş...

Zincir marketlerde alışveriş yaparken iki kapıdan geçmek bazıları için sıradan bir durum olabilir, fakat pek çok kişi için bu durum yıllardır bir merak konusu olmuştur. Marketlerin girişinde neden iki kapı olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte bu sorunun ardında yatan bilimsel ve pratik sebepler!
Enerji Tasarrufu ve Hava Sirkülasyonu
Marketlerin çift kapılı girişi, aslında oldukça işlevsel bir amaç taşır. Bu sistem, özellikle yaz aylarında iç mekânın serin, kış aylarında ise sıcak kalmasını sağlayarak ciddi bir enerji tasarrufu sağlar.
Çift kapı düzeni, dışarıdaki hava koşullarının iç mekâna direkt etkisini engelleyerek, içerideki hava sirkülasyonunu düzenler ve ideal sıcaklık seviyelerinin korunmasına olanak tanır. Bu sayede hem konforlu bir alışveriş deneyimi sunulur hem de enerji verimliliği artırılır.