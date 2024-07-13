Katil Fetih Dağlı, temizliğe gelen kadını 6 parçaya bölüp kuyuya attı: Denetimli serbestlikle salındı!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir eve temizliğe giden Erva Raziye Asar'ın (23), ev sahibi tarafından boğularak öldürülüp cesedinin 6 parçaya ayrıldığı tespit edildi. Edinilen bilgilere göre, 20 gündür kayıp olduğu öğrenilen Asar'ın ailesi polise ihbarda bulundu. Polis, genç kızın en son internet uygulaması üzerinden çağrıldığı bir konuma gittiğini belirledi.

Bu sırada polise Beylikdüzü'nde bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarı yapıldı. Sahil Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki adrese giden polis, inşaatın kuyusuna parçalara ayrılarak atılan kadın cesedi ile karşılaştı. Ekipler, Asar'ın temizlik için evine gittiği Fetih Dağlı'yı (43) gözaltına aldı. "Kasten adam öldürme" suçundan denetimli serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenildi.