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Aydın'da korku dolu dakikalar! Kağıt fabrikasındaki yangın yeniden kontrolden çıktı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda akşam saatlerinde başlayan ve gece kontrol altına alınan yangın rüzgarın şiddetini arttırması ile yeniden kontrolden çıktı.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 01:25 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 01:40
Aydın’da korku dolu dakikalar! Kağıt fabrikasındaki yangın yeniden kontrolden çıktı 1

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda akşam saatlerinde başlayan ve gece kontrol altına alınan yangın rüzgarın şiddetini arttırması ile yeniden kontrolden çıktı.

Aydın’da korku dolu dakikalar! Kağıt fabrikasındaki yangın yeniden kontrolden çıktı 2

Aydın'ı yanı sıra çevre illerden de takviye gelen ekiplerin desteği ile sürdürülen söndürme çalışmaları devam ederken, gece yarısı yeniden şiddetlenen yangından yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı.


Aydın'da alevler geceyi aydınlattı

Aydın’da korku dolu dakikalar! Kağıt fabrikasındaki yangın yeniden kontrolden çıktı 3

Akşam saatlerinde Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile gece kontrol altına alınmıştı.

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