Aydın'da korku dolu dakikalar! Kağıt fabrikasındaki yangın yeniden kontrolden çıktı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda akşam saatlerinde başlayan ve gece kontrol altına alınan yangın rüzgarın şiddetini arttırması ile yeniden kontrolden çıktı.
Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda akşam saatlerinde başlayan ve gece kontrol altına alınan yangın rüzgarın şiddetini arttırması ile yeniden kontrolden çıktı.
Aydın'ı yanı sıra çevre illerden de takviye gelen ekiplerin desteği ile sürdürülen söndürme çalışmaları devam ederken, gece yarısı yeniden şiddetlenen yangından yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı.