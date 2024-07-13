İntikam ’enercisi’: Dilan ve Engin Polat’ın yakın arkadaşı Polatlar’ın telefonunu dinleyip savcıya ihbar etti!

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında hazırlanan iddianameden 'intikam' da çıktı.

Bir dönem Polat çifti ile iş birliği içinde olan sosyal medya fenomeni Erkan Şahin'in, Engin Polat'a ait telefon ve bilgisayarlardaki verileri uzaktan erişim yöntemiyle kaydettiği ve Engin Polat'ın yasa dışı bahis organizasyonlarından para akışı sağladığına ilişkin bu verileri de savcıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Şahin, Engin Polat'ın yasa dışı bahis ile ilgili konuşmalar yaptığını, bazı siteler para yatırdığı, anaparasının yüzde 40'ını da kar payı olarak kripto paralar üzerinden geri aldığını savcıya anlattı. Paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.