PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İntikam 'enercisi': Dilan ve Engin Polat'ın yakın arkadaşı Polatlar'ın telefonunu dinleyip savcıya ihbar etti!

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında hazırlanan iddianameden 'intikam' da çıktı. Polatlar'ın yakın arkadaşı Erkan Şahin'in Engin Polat'a ait telefon ve bilgisayarlardaki verileri uzaktan erişim yöntemiyle kaydettiği ve yasa dışı bahis organizasyonlarından para akışı sağladığına ilişkin bu verileri de savcıyla paylaştığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
İntikam ’enercisi’: Dilan ve Engin Polat’ın yakın arkadaşı Polatlar’ın telefonunu dinleyip savcıya ihbar etti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında hazırlanan iddianameden 'intikam' da çıktı.

Bir dönem Polat çifti ile iş birliği içinde olan sosyal medya fenomeni Erkan Şahin'in, Engin Polat'a ait telefon ve bilgisayarlardaki verileri uzaktan erişim yöntemiyle kaydettiği ve Engin Polat'ın yasa dışı bahis organizasyonlarından para akışı sağladığına ilişkin bu verileri de savcıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Şahin, Engin Polat'ın yasa dışı bahis ile ilgili konuşmalar yaptığını, bazı siteler para yatırdığı, anaparasının yüzde 40'ını da kar payı olarak kripto paralar üzerinden geri aldığını savcıya anlattı. Paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Merih Demiral kararının ardından UEFA’dan bir ayıp daha! Srebrenitsa katliamının anılmasına izin vermediler
Borsada yaz havası: Tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı! Yabancı yatırımcının ilgisi arttı
Marketler arasındaki fiyatlar şaşkınlık yarattı | İthal ürünlerde beş kat, yerli ürünlerde iki kat fark var
Beşiktaş’ın yeni transferi Ciro Immobile, İstanbul’da
TÜRKSAT 6A ile ilgili yeni gelişme! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2. ateşleme süreci tamamlandı
X’in sahibi Elon Musk, Avrupa Birliği’nin ’gizli sansür anlaşması’ teklifini ifşaladı!
İŞKUR açıkladı: 270 bin işçi aranıyor! Açık iş oranı hangi sektörde yüksek? İşte en çok aranan meslekler...
Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer: Cenk Tosun imzayı attı! İşte sözleşme şartları
İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’dan Başkan Erdoğan’ı hedef alan hadsiz paylaşım! Dışişleri Bakanlığından sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın acılı babasından yürek yakan feryat: Ben de Kürdüm Allah belanızı versin
Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı belli oldu: Milletin Zaferi temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek!
İsveç’ten skandal karar! Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika’ya 1 yıllık oturma izni verildi
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu
Kurye Ata Emre Akman’ın katili Erdoğan Özdemir’in cezası belli oldu! Babası Orhan Özdemir ceza aldı mı?
SON DAKİKA