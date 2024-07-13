Neslim Güngen’i çalışanların ifadesi de yaktı: Sahte fatura, sağlıksız ürünleri zorla sattırıyordu

Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 45 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesine gönderildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 20 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Neslihan Güngen'in emniyetteki ifadesinde, yaptıkları iş ve işlemlerin şeffaf olduğunu, devletin her kurumunun gelip denetleyebileceğini, vergi müfettişiyle de görüşmeyi sadece vergi dairesinde yaptıklarını, bunun dışında görüşmediklerini söylediği öğrenildi.

ÇALIŞANLARI İDDİALARINI ÇÜRÜTTÜ

Güngen'in güzellik merkezinde çalışanların ise ifadelerinde sahte faturalar kesildiğini, ürünlerin sağlıksız olduğunu bilmelerine rağmen şüphelinin zorlamasıyla bu ürünlerin satışlarının yapıldığını söyledikleri belirtildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Neslim Güngen adliyeye gittiği sırada gözyaşlarına boğuldu.