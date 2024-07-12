"Tık" diye kendini vurdu: İnternetten canlı yayın yapan kişi hayatının şokunu yaşadı

Ankara'da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada kendisini vurdu.
Olay, sabah 05.00 sıralarında Çankaya'nın Birlik Mahallesi'nde meydana geldi.
Ankara'da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada kendisini vurdu.
Olay, sabah 05.00 sıralarında Çankaya'nın Birlik Mahallesi'nde meydana geldi.
TABANCAYI ŞAKAĞINA DAYADI
Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., elinde tabancayı şakağına dayadı.
AĞIR YARALANDI
Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan K.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.