Uçtu vurdu kaçtı: Londra, İstanbul, Paris üçgeninde 14 milyonluk İngiliz vurgunu

İstanbul'da bir emlakçı Hollywoodvari bir vurgunun aktörü oldu. Kağıthane'de emlakçılık yapan M.G., 3.2 milyon euroya lüks bir daireyi satışa çıkardı. İngiliz Florentina G. Londra'dan aradığını ve evi çalıştığı şirket adına satın almak istediklerini söyledi. Emlakçıya 'Evin 4 milyon euro yani yaklaşık 140 milyon lira olarak gösterelim, 800 bin euroyu da yarı yarıya bölüşürüz' dedi. Emlakçı teklifi kabul ettikten sonra İngiliz kadın, "Ben satışı ayarlarım sende o kadar para var mı görmek istiyorum. Sen parayı hazırla gelip göreyim" dedi. 3 Temmuz'da Londra uçağıyla gelen Florentina G.'nin aynı uçakta iş ortağı olan sevgilisi de vardı. Ancak havalimanında ayrıldılar.

400 BİN EURO ALDI

Florentina G., Kağıthane'deki emlak ofisine geldi. M.G., 400 bin euroyu bir zarfa koymuş bekliyordu. İngiliz kadın zarfı aldı, biraz inceleyip çantasına attı. Emlakçı, "Komisyonu satış bitince alacaksın paran burada hazır" dedi. Bunun üzerine kadın hiç itiraz etmedi, çantasından çıkardığı zarfı tekrar emlakçıya verdi ve oradan ayrıldı. Emlakçı durumdan şüphelendi. Zarfı açıp baktığında hayatının şokunu yaşadı. Zarfta euro yerine İran riyalleri vardı. 14 milyon lira değerindeki Euroları İngiliz kadın kaşla göz arasında değeri 5 bin lira eden İran riyalleri olan zarfla değiştirmişti. Emlakçı durumu polise bildirdi. Kadın paraları aldıktan sonra Kapalıçarşı'ya gidip alışveriş yapıp kılık değiştirdi. Ardından iş ortağı sevgilisiyle burada buluşup ayrıldılar.Polis, şüpheli sevgililerden Giani Nicosur S.'yi Münih uçağında yakaladı.

İngiliz kadın ise Paris uçağına binip ülkeyi terk ettiği tespit edildi. Sorguya alınan Romanya pasaportlu İngiliz Nicusor; Florentina'yı tanımadığını buradayken bir geceliğine ilişki yaşadığını iddia etti.