PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Uçtu vurdu kaçtı: Londra, İstanbul, Paris üçgeninde 14 milyonluk İngiliz vurgunu

İstanbul’da 3,2 milyon liraya satılan bir daireyi almak için Londra’dan gelen iki sevgilinin emlakçıya verdikleri para dolu zarftan euro yerine İran Riyali çıktı. Kadın Paris uçağına binip kaçtı sevgilisi Münih uçağında yakalandı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
Uçtu vurdu kaçtı: Londra, İstanbul, Paris üçgeninde 14 milyonluk İngiliz vurgunu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da bir emlakçı Hollywoodvari bir vurgunun aktörü oldu. Kağıthane'de emlakçılık yapan M.G., 3.2 milyon euroya lüks bir daireyi satışa çıkardı. İngiliz Florentina G. Londra'dan aradığını ve evi çalıştığı şirket adına satın almak istediklerini söyledi. Emlakçıya 'Evin 4 milyon euro yani yaklaşık 140 milyon lira olarak gösterelim, 800 bin euroyu da yarı yarıya bölüşürüz' dedi. Emlakçı teklifi kabul ettikten sonra İngiliz kadın, "Ben satışı ayarlarım sende o kadar para var mı görmek istiyorum. Sen parayı hazırla gelip göreyim" dedi. 3 Temmuz'da Londra uçağıyla gelen Florentina G.'nin aynı uçakta iş ortağı olan sevgilisi de vardı. Ancak havalimanında ayrıldılar.

400 BİN EURO ALDI
Florentina G., Kağıthane'deki emlak ofisine geldi. M.G., 400 bin euroyu bir zarfa koymuş bekliyordu. İngiliz kadın zarfı aldı, biraz inceleyip çantasına attı. Emlakçı, "Komisyonu satış bitince alacaksın paran burada hazır" dedi. Bunun üzerine kadın hiç itiraz etmedi, çantasından çıkardığı zarfı tekrar emlakçıya verdi ve oradan ayrıldı. Emlakçı durumdan şüphelendi. Zarfı açıp baktığında hayatının şokunu yaşadı. Zarfta euro yerine İran riyalleri vardı. 14 milyon lira değerindeki Euroları İngiliz kadın kaşla göz arasında değeri 5 bin lira eden İran riyalleri olan zarfla değiştirmişti. Emlakçı durumu polise bildirdi. Kadın paraları aldıktan sonra Kapalıçarşı'ya gidip alışveriş yapıp kılık değiştirdi. Ardından iş ortağı sevgilisiyle burada buluşup ayrıldılar.Polis, şüpheli sevgililerden Giani Nicosur S.'yi Münih uçağında yakaladı.

İngiliz kadın ise Paris uçağına binip ülkeyi terk ettiği tespit edildi. Sorguya alınan Romanya pasaportlu İngiliz Nicusor; Florentina'yı tanımadığını buradayken bir geceliğine ilişki yaşadığını iddia etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da neler yaşandı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler FETÖ ihanetinin kırılma noktasını ilk kez anlattı
Başkan Erdoğan ABD’de! NATO Zirvesi ittifakın 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başladı
Türk Telekom
Bülent Cihantimur’dan televizyon programı skandalı! Oğuz Murat Aci’nin ailesi kanal sahibini buldu I Ünlü iş kadınına çağrı: İzin vermeyin
Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valileri değişti
Sosyal destekler güncellendi: Yaşlıya, engelliye, hastaya, evde yakınına bakana ne ödenecek? İşte yeni tutarlar...
Emekliye, dul ve yetime yeni taban aylık: Kime, nasıl ve ne zaman yansıyacak? Adım adım zam hesabı...
Beşiktaş’ın yeni yıldızı koptu geliyor! Yıllık ücreti belli oldu... Golcü transferinde adım adım sona doğru
İsrail’den Han Yunus’ta katliam: Filistinlilerin sığındığı okulu vurdular! Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki
ABD’de Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Reisimizi görmeye geldik
Bodrum’da orman yangını: 4 koldan mücadele! İşte son durum
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: CHP’de bana sadık 50 vekil var! SHP’nin arkasından kim çıktı?
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak
Ehliyet alacaklar dikkat! Sürücü sınavlarında yeni düzenleme | Bu hatayı yapanların cezası 5 yıla çıkarıldı
SON DAKİKA