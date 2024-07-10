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Bülent Cihantimur'dan televizyon programı skandalı! Oğuz Murat Aci'nin ailesi kanal sahibini buldu I Ünlü iş kadınına çağrı: İzin vermeyin

Estetik cerrah Bülent Cihantimur televizyon programı yapacağını açıkladı. Oğlunun öldürdüğü Oğuz Murat Aci'nin ailesi de kanal sahibi Demet Çetindoğan Sabancı'ya mesaj yolladı: İzin vermeyin.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 07:02 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
Bülent Cihantimur’dan televizyon programı skandalı! Oğuz Murat Aci’nin ailesi kanal sahibini buldu I Ünlü iş kadınına çağrı: İzin vermeyin

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Timur Cihantimur, Aci'yi katlettiği kazadan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçtı. Yakalandı. Doktor babası ise ekranlara ısındı. Fashion TV'de program yapacağını açıkladı.

Katil oğlu ABD'de tutuklu yargılanırken baba Bülent Cihantimur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım tepkilerin odağı oldu.



Bir anda gözler kanal sahibi Demet Çetindoğan Sabancı'ya odaklandı. Vatandaşlar ünlü iş kadınına çağrı yaptı: Hakkında yurt dışı çıkış yasağı olan, kamu vicdanında yargılanan bir ismi ekrana çıkarmayın.

Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni gelişme| Cezaevi koşullarını beğenmemişti! Hakim Timur Cihantimur hakkında kararını verdiEylem Tok ve oğlu hakkında yeni gelişme| Cezaevi koşullarını beğenmemişti! Hakim Timur Cihantimur hakkında kararını verdi
Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni gelişme| Cezaevi koşullarını beğenmemişti! Hakim Timur Cihantimur hakkında kararını verdi

AMERİKALI SAVCI TİMUR'U KURTARDI
İstanbul'da 1 Mart gecesi Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya karışan Timur Cihantimur ile kendisini ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili dava devam ederken, Cihantimur'un halen gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden çocukların ve gençlerin kaldığı başka bir ceza yerleşkesine nakledileceği açıklandı.

İLAÇ BİLE ALAMIYOR
Massachusetts Bölgesi Başsavcı Vekilli Joshua S. Levy'nin imzasıyla dava dosyasına eklenen belgede, savcılığın Cihantimur'u başka bir ceza yerleşkesine nakletme niyetinde olduğu ifade edildi.

Cihantimur'un avukatlarına nakil kararı ve yeni ceza yerleşkesinin adı ile yerinin iletildiği, naklin gerçekleşeceği tarihin de savunma avukatlarına bildirileceği kaydedildi.

Cihantimur'un avukatı Kelleher, Manson Gençlik Enstitüsü'nün ABD'deki bilinen cezaevi şartlarından farklı olmadığını belirterek, "Şu an içinde bulunduğu şartlarda sivil hakları elinden alınmış ve psikolojisi bozulmuş bir halde. Alması gereken reçeteli ilaçlarına bile ulaşamıyor. Elimizde kaçma veya tehlike riski olmadığına dair kanıtlar var. Kefaletle tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Hakim Cabell, Cihantimur'un kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmasının talep edildiği başvuruya ilişkin kararını açıklamadı.

Bülent Cihantimurdan tepki çeken paylaşım! Katil oğlu Timur Cihantimur ABDde yargılanıyor kendisi ise TV programına başlıyor | Aci ailesinde sert tepkiBülent Cihantimurdan tepki çeken paylaşım! Katil oğlu Timur Cihantimur ABDde yargılanıyor kendisi ise TV programına başlıyor | Aci ailesinde sert tepki
Bülent Cihantimur'dan tepki çeken paylaşım! Katil oğlu Timur Cihantimur ABD'de yargılanıyor kendisi ise TV programına başlıyor | Aci ailesinde sert tepki

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