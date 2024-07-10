Bülent Cihantimur’dan televizyon programı skandalı! Oğuz Murat Aci’nin ailesi kanal sahibini buldu I Ünlü iş kadınına çağrı: İzin vermeyin

AMERİKALI SAVCI TİMUR'U KURTARDI

İstanbul'da 1 Mart gecesi Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya karışan Timur Cihantimur ile kendisini ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili dava devam ederken, Cihantimur'un halen gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden çocukların ve gençlerin kaldığı başka bir ceza yerleşkesine nakledileceği açıklandı.

İLAÇ BİLE ALAMIYOR

Massachusetts Bölgesi Başsavcı Vekilli Joshua S. Levy'nin imzasıyla dava dosyasına eklenen belgede, savcılığın Cihantimur'u başka bir ceza yerleşkesine nakletme niyetinde olduğu ifade edildi.

Cihantimur'un avukatlarına nakil kararı ve yeni ceza yerleşkesinin adı ile yerinin iletildiği, naklin gerçekleşeceği tarihin de savunma avukatlarına bildirileceği kaydedildi.

Cihantimur'un avukatı Kelleher, Manson Gençlik Enstitüsü'nün ABD'deki bilinen cezaevi şartlarından farklı olmadığını belirterek, "Şu an içinde bulunduğu şartlarda sivil hakları elinden alınmış ve psikolojisi bozulmuş bir halde. Alması gereken reçeteli ilaçlarına bile ulaşamıyor. Elimizde kaçma veya tehlike riski olmadığına dair kanıtlar var. Kefaletle tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.