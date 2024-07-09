Silivri’de fabrika yangını! 2 saatte kül oldu

Silivri Değirmenköy Mah. Söğüt Caddesi üzerinde bulunan mürekkep fabrikasında, saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.