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Silivri'de fabrika yangını! 2 saatte kül oldu

Silivri'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin iki saat süren çalışmasından sonra söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 08:33 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 08:35
Silivri’de fabrika yangını! 2 saatte kül oldu

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Silivri Değirmenköy Mah. Söğüt Caddesi üzerinde bulunan mürekkep fabrikasında, saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Hemen yanında geri dönüşüm tesisi de bulunan fabrikadaki yangın, iki saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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