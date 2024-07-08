Sabancı ailesinde miras için hukuk savaşı! Sevgi Sabancı hedefini açıkladı

9 AYRI DAVA AÇTI Merhum işadamı İhsan Sabancı , Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişki yasadı. Bu beraberlikten dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar, 20 yıllık hukuk mücadelesini kazanıp ailenin soyadını aldı. Ardından miras davası açtı. Hakkına düşen parayı almak için Atlı Köşk 'ün 1/48 hissesini 200 milyon TL'ye satışa çıkardı. Yıllarca mahkeme kapılarını aşındıran Sevgi Sabancı da, kardeşi gibi mirasa ortak olmak için çabaladı. Sabancı ailesine karşı tam 9 ayrı miras davası açtı.

SULH İSTEDİM OLMADI

Aile tarafından "Bizim avukat ordumuz var, mücadele edemezsin" diye üstü kapalı tehdit edildiğini anlatan Sevgi Sabancı, "Aileye zeytin dalı çok uzattım ama olmadı. Ben, kardeşlerim Sevgilay ve Murat dava açtık. Kimseyi üzüp kırmadan hakkım olanı almak istiyorum. Babamı 16 yaşındayken kaybettim. Babamın anısına yazdığım kitapta anlattım yaşadıklarımı. Aslında hakkım olan verilseydi, ben sulh içinde çözmek isterdim. Maalesef sulh içinde çözülemedi. Yoksa aile konularımızı deşifre etmekten memnun değilim. Sabancı bünyesindeki bütün şirketlerde hakkım var. En önemlisi Atlı Köşk ve Akbank. Akbank'ta alacağım miktar çok büyük. Kardeşim Güler de mağdur aslında" ifadesini kullandı.