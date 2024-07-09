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İzmir'in Seçil Erzan'ı Hatice konuştu: 'Çırpındıkça battım'

İzmir’de müdür olduğu bankada yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen Hatice Ö. ifadesinde “Borçlarım vardı. İşin içinden çıkamadım. Çırpındıkça daha da bataklığa saplandım” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
İzmir’in Seçil Erzan’ı Hatice konuştu: ’Çırpındıkça battım’

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İzmir Bornova'da yaşanan Seçil Erzan benzeri vakanın baş aktörü Hatice Ö. konuştu. Bir bankanın Şube Müdürlüğü'nü yapan Hatice Ö. olay döneminde Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olarak da görev yapıyordu. Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alıp değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 7 iş insanından yaklaşık 300 milyon TL topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.'nün parayı döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'e gönderdiği ileri sürüldü.

YEMEK YEMİYOR
Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö. Hatice Ö.'nün evinde intihar girişiminde bulunduğu ve başında, polis beklemeye başladığı belirtildi. Yemek yemeyi reddeden Hatice Ö.'nün, doktorlara göre ifade verecek durumda olmadığı belirtildi. Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi Serkan Çelik (48) de tutuklandı. Hatice Ö.'nün, özellikle yüklü miktarda mevduatı olanları gözüne kestirip hedef aldığı, temas grup dolandırıcılık ağının içerisine düşürdüğü öne sürüldü.

'ÇIKMAZA GİRDİM'
Hastanede tedavisi süren Hatice Ö'nün, doktorların uygun görmesi üzerine ifadesi alınabildi. Hatice Ö. ifadesinde, "Borçlarım vardı, çıkmaza girdim. Ödemek için böyle bir yola başvurdum. Mağdurların paralarını da hep bir önceki mağdurun taleplerini karşılamak için kullandım. Faiz ve dolar kurundaki dalgalanmalardan dolayı işin içinden çıkamadım. Çırpındıkça daha da bataklığa saplandım. Yaptığım tüm işlemler bankacılık faaliyetleri çerçevesinde usulüne uygun yapılmıştır. Suçsuzum" dedi.

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