Doktor bu ne? Bülent Cihantimur’dan tepki çeken paylaşım!

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan ve annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un estetik cerrahı babası Bülent Cihantimur, yeniden TV programı yapacağını duyurdu.

Kazada oğlunu kaybeden Özer Aci'den sert tepki gösterdi. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, "Programın eski olduğunu düşünmüştüm. Tekrar başlayacakmış. Kendine çok güveniyorsa başlasın. İzleyicileri merakla izleyecek. Türkiye'de katilin dizisi izlenirse, artık söylenecek bir laf yok. 2 milyon dolar kefalet talebinde bulundu. Sıkıntı yok. Sonuçta adalet yerini bulacak. Buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.