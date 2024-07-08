İzmir Torbalı'da bir şırdancıda meydana gelen patlamada ölen Dilek Bağ'ın (24) annesi Adalet Bağ, kızının geçmişte çalıştığı bir kozmetik mağazasında da patlama meydana geldiğini belirtip, "Yavrum yaşadığı korkudan dolayı artık orada çalışmak istemediğini, kendi marketimizde çalışmak istediğini söylemişti. Biz de kabul ettik ama ölüm peşini bırakmadı" dedi.



AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yaralanan ve tedavileri devam eden yaralıları ziyaret edip, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu Dilek bağ'ın annesini de tesselliye çalıştı. Kübra Çetinkaya Özdemir (33) ile Seher Ergin'in (25) tedavilerine ilişkin son durumları hakkında bilgi alan Çankırı'ya yaşadıklarını anlatan Özdemir, "Tek duyduğum, çığlıklardı. Herkes canhıraş 'ambulans' diyordu" diye konuştu.

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