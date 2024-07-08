Müzelere örnek oldu

Efes Antik Kenti içindeki Efes Deneyim Müzesi, teknoloji, tasarım ve sergi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Mondo-Dr Awards'ta 'En İyi Müze' ödülünü alarak adını dünyaya duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, DEM Müzecilik tarafından geliştirilen ve işletilen Efes Deneyim Müzesi'nin ödülü Antik Kent'te düzenlenen tören ile kutlandı. Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Efes Deneyim Müzesi'nin, Mondo-Dr Awards'ta 'müze' kategorisinde birincilik ödülünü almasının sevincini paylaşmak üzere sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Dünyada 'deneyim müzeciliği'ni tarih anlatımı ile harmanlayan ilk müzelerden biri olarak, Efes Deneyim Müzesi'nin bu başarısı, ülke olarak uluslararası alanda ne kadar değerli ve öncü bir konuma sahip olduğumuzu bir kez daha göstermiştir" dedi.