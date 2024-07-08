MASTERCHEF 2024 ağılmayan, ince hamurlu içli köfte tarifi! Masterchef içli köfte nasıl yapılır? Püf noktası ortaya çıktı...

Kıymanın her yeri renk aldıktan sonra tane tane olması için yarım çay bardağı su ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun. 💧

200 gram yağı tencereye alın ve kıymayı rengi dönene kadar sürekli karıştırarak pişirin. 🍖

Bulguru ve irmiği ağzı kapaklı bir kapta sıcak su ile ıslatın ve ağzını kapatıp yaklaşık 30 dakika dinlenmeye bırakın. ⏳

Eğer elinizde açamıyorsanız hamuru yağlı kağıdın arasına koyup büyükçe açarak kalıplar halinde çıkardığınız parçalara poğaça gibi iç harç koyup kapatabilirsiniz.

Yaklaşık 15 dakika yoğurduktan sonra bütün hamuru bir araya getirin ve üzerini nemli bir bezle örtün. Yaklaşık 30 dakika dinlendirin. ⏳

Şişmeye bıraktığımız bulgurlu karışımı bir tepsiye (varsa çiğ köfte tepsisi) veya bir kaba çıkarın ve üzerine yağ, salça, un, yumurta, pul biber ve 2 çay kaşığı tuzu ekleyip güzelce yoğurun. 🍅🌶️

Cevizleri de ilave edip ocağın altını kapatın. Maydanozları ekleyip son kez karıştırıp soğuması için başka bir kaba alın. 🌰

İÇLİ KÖFTE YAPMANIN PÜF NOKTALARI 🌟

Bulguru ve irmiği sıcak suyla ıslattıktan sonra iyice dinlendirin. Bu, hamurun daha kolay yoğurulmasını ve şekil almasını sağlar.

Kıymayı rengi dönene kadar kavurduktan sonra, tane tane olması için az miktarda su ekleyin. Bu, kıymanın daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar.

Baharatları ve tuzu kıyma harcına eklerken, tatların iyice karışması için iyi karıştırın. Böylece her lokmada eşit lezzet alırsınız.