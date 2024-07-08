Berber bıçağı yedi

İstanbul Ümraniye'de Burak T. (28) geçen yıl 17 Mayıs'ta kuaför dükkanı işleten Sedat T'nin (26) yanına geldi. Kız meselesi yüzünden ikili arasında tartışma çıktı. Burak T., Sedat T'yi kasığından ve sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Sedat T. müşterilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan zanlı Burak T'yi kısa sürede yakaladı. Çok sayıda sabıkası bulunan Burak T. "Sedat T'nin yanına konuşmaya gittim. Bana saldırınca bıçakladım. Bir anlık Öfkeyle yaptım" dedi. Burak T'nin, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından 17 yıla kadar hapsi istendi.

Seda Nur GÜNAYDIN

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