Ada kuyruğu: Ayvalık’tan Midilli’ye turist akını

Kapıda vize uygulaması Yunan adalarına ilgiyi artırdı. Kurban Bayramı tatilinde başlayan yoğunluk devam ediyor. Midilli'ye gidecek feribota binmek için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Ayvalık'a gelen tatilciler yoğunluk oluşturdu. Vize işlemlerini yapmak isteyen tatilciler uzun süre kuyruk bekledi. Kapıda vize uygulaması 10 Yunan adasında geçerli. Uygulama kapsamında Türk vatandaşları, 60 euro ödeyerek bir haftaya kadar adaları ziyaret edebiliyor. Kapıda vizeyle gezilebilecek adalar şöyle: Rodos, Midilli, Limni, Sakız, Sisam, İleryoz, Kalimnos, İstanköy, Sömbeki ve Meis.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN