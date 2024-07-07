SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

MUĞLA DATÇA DEPREM SON DAKİKA! 7 Temmuz az önce deprem mi oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi!

Son dakika haberine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesinden gelen son dakika duyurusuna göre merkez üssü Datça olarak belirlendi. 4.1 şiddetteki sallantıyı hisseden bölge sakinleri "Az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde" sorularına yanıt arıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 17:08 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 17:15
MUĞLA DATÇA DEPREM SON DAKİKA! 7 Temmuz az önce deprem mi oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Datça (Muğla) merkezli deprem meydana geldi. 7 Temmuz Pazar günü saat 16:55'te gerçekleşen sarsıntı yerin 6.97 km altında kaydedildi.

Sarsıntı 4.1 büyüklüğünde kaydedildi. İşte, ayrıntılar...

MUĞLA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [251.35 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-07-07
Saat:16:55:36 TSİ
Enlem:34.51972 N
Boylam:26.67 E
Derinlik:6.97 km

7 TEMMUZ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-07-07 16:55:36 34.51972 26.67 6.97 MW 4.1 Akdeniz - [251.35 km] Datça (Muğla) Detay
2024-07-07 16:33:39 35.51361 31.14194 7.0 ML 2.2 Akdeniz - [110.98 km] Kumluca (Antalya) Detay
2024-07-07 16:27:23 38.25333 37.81722 8.59 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-07-07 14:51:36 36.98361 36.10139 15.98 ML 2.3 Erzin (Hatay) Detay
2024-07-07 14:51:01 38.19556 37.40389 6.97 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-07 14:49:25 38.09111 36.51278 11.21 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-07 14:22:39 36.15778 36.52278 7.0 ML 1.8 Harem, İdlib (Suriye) - [09.37 km] Reyhanlı (Hatay) Detay
2024-07-07 14:15:55 38.34056 38.36944 7.05 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-07-07 13:36:01 37.86694 35.21889 7.0 ML 1.4 Çamardı (Niğde) Detay
2024-07-07 13:34:22 38.25667 37.81944 10.75 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-07-07 13:07:32 40.72194 32.85889 8.04 ML 1.5 Çerkeş (Çankırı) Detay
2024-07-07 12:54:46 37.86972 36.30389 7.74 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-07 12:50:35 37.07472 28.40111 6.96 ML 2.0 Ula (Muğla) Detay
2024-07-07 12:44:02 38.92194 26.95667 6.79 ML 1.7 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [02.03 km] Dikili (İzmir) Detay
2024-07-07 12:38:48 38.21056 37.4 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-07 12:20:10 37.19361 27.83944 7.0 ML 1.4 Milas (Muğla) Detay
2024-07-07 12:09:21 38.46528 37.71361 6.87 ML 1.4 Darende (Malatya) Detay
2024-07-07 11:38:56 38.255 37.85833 8.8 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-07-07 11:24:09 38.71972 25.54194 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [74.61 km] Karaburun (İzmir)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Berlin dönüşünde uçakta önemli açıklamalar! Batı’ya bozkurt tepkisi: Tamamen siyasi bir karar
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere ABD’ye gidecek! Masada hangi konular var?
Başkan Erdoğan’dan Kayseri’deki provokatif olaylara ve muhalefete sert tepki: Bu mikserlere devlet tokadını attık
Alman’ın bozkurt hazımsızlığı devam ediyor! Merih Demiral’ı hedef gösteren Bild Başkan Erdoğan’ı işaret etti
Ve beklenen oluyor: Barış Alper Yılmaz rekor bedelle yolcu! İşte o takım ve bonservis bedeli
İsrail ordusundan itiraf gibi açıklama! 7 Ekim’de Hannibal Protokolü uygulandı: İsrailli sivilleri kim öldürdü?
Akaryakıtta yeni dönem! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Yılbaşında başlıyor vergi kaybı önlenecek
Sahil ülkeleri sömürgecilere karşı ayakta! Nijer, Mali ve Burkina Faso’dan kritik adım: Türkiye vurgusu dikkat çekti
Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni detay! Gizli tanık Serdar Sertçelik için sahte tutanak! WhatsApp görüşmeleri ifşa oldu
Spor yazarları Hollanda - Türkiye maçını değerlendirdi! Hakeme kırmızı kart Montella’ya değişiklik tepkisi: Büyük bir hataydı
Rishi Sunak 10 Numara’dan nakliye kamyonu ile ayrıldı! İngiliz basını resmen dalga geçiyor: Downing Street’in kedisi Larry beş başbakan devirdi
’Maradonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler
Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan fahiş fiyatla ilgili flaş açıklama: Bahaneleri kalmayacak
SON DAKİKA