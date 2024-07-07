MUĞLA DATÇA DEPREM SON DAKİKA! 7 Temmuz az önce deprem mi oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Datça (Muğla) merkezli deprem meydana geldi. 7 Temmuz Pazar günü saat 16:55'te gerçekleşen sarsıntı yerin 6.97 km altında kaydedildi.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Datça (Muğla) merkezli deprem meydana geldi. 7 Temmuz Pazar günü saat 16:55'te gerçekleşen sarsıntı yerin 6.97 km altında kaydedildi.
Sarsıntı 4.1 büyüklüğünde kaydedildi. İşte, ayrıntılar...
MUĞLA DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [251.35 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-07-07
Saat:16:55:36 TSİ
Enlem:34.51972 N
Boylam:26.67 E
Derinlik:6.97 km
7 TEMMUZ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-07-07 16:55:36
|34.51972
|26.67
|6.97
|MW
|4.1
|Akdeniz - [251.35 km] Datça (Muğla)
|Detay
|2024-07-07 16:33:39
|35.51361
|31.14194
|7.0
|ML
|2.2
|Akdeniz - [110.98 km] Kumluca (Antalya)
|Detay
|2024-07-07 16:27:23
|38.25333
|37.81722
|8.59
|ML
|2.1
|Doğanşehir (Malatya)
|Detay
|2024-07-07 14:51:36
|36.98361
|36.10139
|15.98
|ML
|2.3
|Erzin (Hatay)
|Detay
|2024-07-07 14:51:01
|38.19556
|37.40389
|6.97
|ML
|2.0
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-07-07 14:49:25
|38.09111
|36.51278
|11.21
|ML
|1.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-07-07 14:22:39
|36.15778
|36.52278
|7.0
|ML
|1.8
|Harem, İdlib (Suriye) - [09.37 km] Reyhanlı (Hatay)
|Detay
|2024-07-07 14:15:55
|38.34056
|38.36944
|7.05
|ML
|1.4
|Battalgazi (Malatya)
|Detay
|2024-07-07 13:36:01
|37.86694
|35.21889
|7.0
|ML
|1.4
|Çamardı (Niğde)
|Detay
|2024-07-07 13:34:22
|38.25667
|37.81944
|10.75
|ML
|1.3
|Akçadağ (Malatya)
|Detay
|2024-07-07 13:07:32
|40.72194
|32.85889
|8.04
|ML
|1.5
|Çerkeş (Çankırı)
|Detay
|2024-07-07 12:54:46
|37.86972
|36.30389
|7.74
|ML
|1.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-07-07 12:50:35
|37.07472
|28.40111
|6.96
|ML
|2.0
|Ula (Muğla)
|Detay
|2024-07-07 12:44:02
|38.92194
|26.95667
|6.79
|ML
|1.7
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [02.03 km] Dikili (İzmir)
|Detay
|2024-07-07 12:38:48
|38.21056
|37.4
|7.0
|ML
|1.8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-07-07 12:20:10
|37.19361
|27.83944
|7.0
|ML
|1.4
|Milas (Muğla)
|Detay
|2024-07-07 12:09:21
|38.46528
|37.71361
|6.87
|ML
|1.4
|Darende (Malatya)
|Detay
|2024-07-07 11:38:56
|38.255
|37.85833
|8.8
|ML
|1.4
|Akçadağ (Malatya)
|Detay
|2024-07-07 11:24:09
|38.71972
|25.54194
|7.0
|ML
|2.5
|Ege Denizi - [74.61 km] Karaburun (İzmir)