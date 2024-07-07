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Antalya Aksu'da yerleşim yerine yakın alanda orman yangını!

Antalya Aksu'da sera ve yerleşim yerlerine yakın bir alanda orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken yangına 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, çok sayıda işçi ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 17:12 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 17:15
Antalya Aksu’da yerleşim yerine yakın alanda orman yangını!

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Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Murtuna Mahallesi'nde sera ve yerleşim yeri yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede bazı sera, meyve bahçeleri ve bölgedeki ormana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, çok sayıda işçi ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

4 HEKTAR ALAN KÜL OLDU
Murtuna'dan Fatih Mahallesi'ne de sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre 2 prefabrikte hasar oluştu, 8 sera, bazı zeytin, üzüm bahçeleri ile 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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