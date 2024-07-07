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Gökdelenler göz kamaştırıyor!

Yüksek binalar, yeni kurulan yerleşim yerlerinde güç ve ihtişamın simgesi haline geldi. Ancak tarihi kentlerde şehrin silüetini bozmaya devam etti...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Gökdelenler göz kamaştırıyor!

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Dünyanın en yüksek gökdelenlerin bulunduğu şehirler, artıları ve eksileriyle birlikte ilgi çekmeye devam etti. Büyüleyici görüntülerinin yanı sıra sadece bu binaları yakından görmek bile bir turistik gezileri tetikledi.

Dünyada 200 metreden yüksek olan binaların listesine göre ABD'de Şikago'da, 300 metreden büyük 7 adet, 200 metreden büyük 38 gökdelen bulunuyor. New York'ta ise 17 adet 300 metreden büyük gökdelen mevcut. Dünyanın en yüksek 10 binası incelendiğinde BAE, Çin, Suudi Arabistan, ABD, Çin ve Güney Kore listedeki yerini aldı. İlk sıraya 830 metre ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Burj Khalifa yazıldı.

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