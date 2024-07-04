Artık yüzlerce lira kazıklanmak yok! Sahte zeytinyağını anlamanın tek ve en kolay yolu!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Zeytinyağı, salatalardan sıcak yemeklere kadar birçok tarifte vazgeçilmez bir malzeme olarak öne çıkıyor. Ancak piyasada bulunan sahte zeytinyağları, hem sağlık açısından tehlike arz ediyor hem de beklenen lezzeti sunmuyor. Zeytinyağının saflığını anlamanın bazı basit yolları ile bu risklerden korunmak mümkün. İşte sahte zeytinyağını doğal olandan ayırt etmenin iki pratik yolu: koku testi ve su testi.

SAHTE ZEYTİNYAĞINI ANLAMANIN EN BASİT YOLU Zeytinyağı, birçok farklı yemekte ve salatada kullanılmasının yanı sıra sağlıklı olması ve lezzet katması ile ön plana çıkmaktadır. Ancak, sahte zeytinyağı sağlık açısından oldukça zararlıdır. Sahte zeytinyağını doğal olanından ayırt etmenin bazı basit yolları bulunmaktadır. İşte bu yöntemlerden ikisi: