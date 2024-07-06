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Timur Cihantimur’un avukatlarından skandal savunma

Timur Cihantimur’un avukatları, “Annesi oğlunu ABD’ye Türkiye’de eksik olan anayasal ve hukuki haklarını korumak için getirdi” diyerek skandal bir savunma yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:04
Timur Cihantimur’un avukatlarından skandal savunma

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İstanbul'da Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur'un avukatları, skandal bir savunma yaptı.

Martin G. Weinberg ve Victoria Kelleher mahkemeye sundukları dilekçede, "Türkiye'deki hukuk sisteminde ilkeli bir ceza adaleti olmadığı, buradaysa hükümet kontrolündeki medya tarafından yöneltilen suçlamalara karşı savunma yapmasına izin verileceği için oğlunun vatandaşı olduğu ABD'yi seçtiğini görülmektedir" ifadesini kullandı. Avukatlar, "Cihantimur, Manson Gençlik Enstitüsü'nde gözaltında tutulmaktadır. ABD anayasasına göre haklarının ihlali olduğu belirtilmiştir. Cihantimur, kimseye zarar verme niyeti olmaksızın şiddet içermeyen bir suç işlemiştir. Bu suç ABD'de işlenseydi kefaletle serbest bırakılacaktı" diyerek Türkiye'nin ABD'ye yaptığı iade talebine de itiraz edeceklerini anlattı.

AMERİKA'YA NEDEN KAÇTI
Eylem Tok, ABD'ye oğlu Timur Cihantimur'u, Türk yargısına güvenmediği için kaçırdığını söyledi. Kendisinin de yağmadan yargılanacağı öğrenildi.

İADEYİ UMUT EDİYORUZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un iade süreciyle ilgili, "Bir kişinin ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olduktan sonra Türk yargısından kaçmak olmaz. Dolayısıyla biz hemen kırmızı bülten kararlarımızı çıkardık ve iade taleplerimizi gönderdik" dedi.

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