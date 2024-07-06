SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kocaeli'de kan donduran olay! Denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Son dakika haberi! Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 06:22 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:22
Kocaeli’de kan donduran olay! Denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu.

ARKADAŞLARININ İKAZINA RAĞMEN DENİZE GİRDİ
Çalköy Seyrek Mahallesi'nde, arkadaşlarının ikazına rağmen gece denize giren Ferhat Y'den (45) bir süre sonra haber alınamadı.

Arkadaşları ve yakınlarınca Ferhat Y'yi arama çalışması başlatıldı.

4 SAAT SONRA BULUNDU
Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından su yüzeyinde bir erkek cesedi bulan balıkçılar, yüzü ve vücudu parçalanmış haldeki cesedi kıyıya çıkardı.

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tekne pervanesinin çarpması sonucu parçalandığı değerlendirilen cesedin bacağındaki lekeden Ferhat Y'ye ait olabileceği bildirildi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA