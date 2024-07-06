Kocaeli’de kan donduran olay! Denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde parçalanmış erkek cesedi bulundu.

ARKADAŞLARININ İKAZINA RAĞMEN DENİZE GİRDİ

Çalköy Seyrek Mahallesi'nde, arkadaşlarının ikazına rağmen gece denize giren Ferhat Y'den (45) bir süre sonra haber alınamadı.