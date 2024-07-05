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Yunanistan’ın Kos Adası’na giderken kaza geçirdi! Küçük çocuğun yardımına Türk sağlık ekipleri koştu

Ailesiyle Yunanistan’ın Kos Adası’na giden küçük çocuk kaza geçirdi. Türk sağlık ekipleri tarafından yurda getirildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 07:01
Yunanistan’ın Kos Adası’na giderken kaza geçirdi! Küçük çocuğun yardımına Türk sağlık ekipleri koştu

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Türk sağlık sistemi bir kez daha parmakla gösterilen bir operasyon gerçekleştirdi. Türk aile tatil için Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) gitti. Başına kale direği düşmesi sonucu yaralanan 9 yaşındaki Türk çocuk, baygınlık geçirdi. Ancak adadaki ekipler yetersiz olunca Yunan ekipleri Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne haber verdi. Görevlendirilen Güvercinlik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi, "Yaşam" isimli deniz ambulansıyla adaya gitti. Tedavi gördüğü hastaneden alınarak deniz ambulansıyla Bodrum'a getirilen çocuğun özel bir hastaneye nakli gerçekleştirildi. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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