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Karabük'ün Ovacık ilçesinde orman yangını! MSB alevlerle mücadele için helikopter kaldırdı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürüldü. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, vatandaşlara önemli bir çağrıda bulunarak ''Ormanlarımızda ateş yakılmamasını, piknik yapıldığı zaman ateş yakılarak ormanlarımıza zarar verilmemesini bütün vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Ormanlarımız bizim geleceğimiz, akciğerimiz. Yeşil vatanımızı bütün vatandaşlarımızı korumaya davet ediyorum." diyerek bir kez daha uyardı.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 19:50 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 19:56
Karabük’ün Ovacık ilçesinde orman yangını! MSB alevlerle mücadele için helikopter kaldırdı

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Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Yaylacılar köyü ile Soğanlı köyü Üzümcük Mahallesi arasındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Havadan müdahalede zorlukların yaşandığına işaret edilen açıklamada, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarının hızla devam ettiği kaydedildi.

BÜYÜK BİR EKİP MÜDAHALE ETTİ

Alevlere 2 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 21 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer, 2 treyler, 25 teknik eleman, 48 orman muhafaza memuru ve 138 yangın işçisi müdahale ediyor.

Şu ana kadar 12 hektarlık alanın zarar gördüğü tahmin edilen bölgede incelemelerde bulunan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ve yetkililerden bilgi aldı.

"BİZİ TEK ZORLAYAN TARAF, ARAZİNİN SARP, KAYALIK VE ENGEBELİ OLMASI"

Vali Yavuz, gazetecilere, sabah 07.45 civarında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını anlattı.

İlk andan itibaren helikopterlerin müdahaleyi başlattığını aktaran Yavuz, "Arazinin dik ve sarp olması nedeniyle onlar çalışmalarına ara verdiler fakat alanda hem İl Özel İdare'mize hem orman işletme müdürlüklerimize hem de diğer kurumlarımıza ait 16 arazöz, 2 dozer, 5 su tankeri ve diğer araçlarımızla personelimiz yangına müdahale ediyor. Artık büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebiliriz ama bir iki noktada müdahaleler devam ediyor. İnşallah o müdahalelerle hava kararmadan yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyoruz. Sonrasında da soğutma çalışmalarına başlayacağız. Tek sevindirici taraf, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması." diye konuştu.

VALİ'DEN KAHRAMAN PERSONELE TEŞEKKÜR

Yavuz, fedakarca ve kahramanca mücadele eden personele teşekkür ederek, "Çok da fazla yayılmadan yangın inşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanır. Gün kararmadan inşallah başarırlar diye düşünüyorum. Bizi tek zorlayan taraf, arazinin sarp, kayalık ve engebeli olması, müdahalede zaman zaman sıkıntı yaşanması." dedi.

''ATEŞ YAKMAYIN, PİKNİK YAPMAYIN''

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yavuz, "Valiliğimizin almış olduğu kararla, 15 Haziran ile 31 Ekim tarihlerinde Karabük'teki bütün ormanlara girişlerimizi görevli olanlar ve izinli verilenler dışında yasaklamıştık. Bu yasağa vatandaşlarımızın riayet etmesini istiyoruz. Ormanlarımızda ateş yakılmamasını, piknik yapıldığı zaman ateş yakılarak ormanlarımıza zarar verilmemesini bütün vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Ormanlarımız bizim geleceğimiz, akciğerimiz. Yeşil vatanımızı bütün vatandaşlarımızı korumaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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