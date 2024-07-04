Karabük’ün Ovacık ilçesinde orman yangını! MSB alevlerle mücadele için helikopter kaldırdı

"BİZİ TEK ZORLAYAN TARAF, ARAZİNİN SARP, KAYALIK VE ENGEBELİ OLMASI"

Vali Yavuz, gazetecilere, sabah 07.45 civarında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını anlattı.

İlk andan itibaren helikopterlerin müdahaleyi başlattığını aktaran Yavuz, "Arazinin dik ve sarp olması nedeniyle onlar çalışmalarına ara verdiler fakat alanda hem İl Özel İdare'mize hem orman işletme müdürlüklerimize hem de diğer kurumlarımıza ait 16 arazöz, 2 dozer, 5 su tankeri ve diğer araçlarımızla personelimiz yangına müdahale ediyor. Artık büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebiliriz ama bir iki noktada müdahaleler devam ediyor. İnşallah o müdahalelerle hava kararmadan yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyoruz. Sonrasında da soğutma çalışmalarına başlayacağız. Tek sevindirici taraf, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması." diye konuştu.