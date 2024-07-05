Deniz Akkaya kızı ve eski eşi ile adliyelik hale geldi!

Manken Deniz Akkaya magazin gündeminden çıktı adliye gündemine adım attı. Bir süre önce kızı A.Önbilgin ile kavgası medyaya yansıdı. Telefonunu almak istediği kızı tarafından balkona kilitlendiğini anlattı. Devlet korumasına alınan küçük kız ise annesinden şiddet gördüğünü vurguladı. Velayeti geçici olarak babası Efe Önbilgin'e verilip yurttan çıktı.

TEHDİT VE HAKARET

Ancak babası ile birlikte annesine kendisi hakkında konuşmaması için dava açtı. Mahkeme Deniz Akkaya'ya 3 ay konuşmama yasağı verirken ünlü manken yine adliyelik bir olayla gündemin zirvesine çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran manken Miray İpekler, Deniz Akkaya'dan şikayetçi olup suç duyurusu yaptı. İddiaya göre adliyelik süreci İpekler'in fenomen Selin Ciğerci ile çektirdiği fotoğraf başlattı. İpekler katıldığı bir düğünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı. Ciğerci ile arası açık olan Akkaya, iddiaya göre İpekler'e hakaret yağdırdı. İpekler de suç duyurusunda bulunup şu ifadeleri kullandı: Akkaya fotoğrafları görmüş. Ciğerci ile arasında dava var. Sadece bu yüzden ailemle kalmış olduğum evde escortluk yaptığıma dair paylaşımlar yaptı. Ev adresimi de sosyal medyada yaydı. Kişilik haklarıma saldırdı. Tehdit edici paylaşımlarda da bulundu." Şikayet üzerine Akkaya hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Ancak tebligatlara rağmen ifadeye gelmeyen Akkaya hakkında savcılık yakalama kararı çıkardı.

TERMOS İÇİN 4.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR!

Akkaya'ya bir şok da kızı A. Önbilgin'den geldi. Küçük kız, annesinin kendisine termos attığını söyledi. "Annem boğazımı sıkıp darp etti, bana termos fırlattı" dedi. Bu iddia sonrası Akkaya hakkında 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan iddianame düzenlendi. Hakkında 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi...