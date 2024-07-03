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İletişim Başkanlığı'ndan Gaziantep'teki olaylara ilişkin açıklama: Her iki taraf da Türk vatandaşı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), "Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin polisi yaraladığı" iddialarına dair açıklama geldi. Açıklamada, "Olaya karışan her iki taraf da Türk vatandaşı olup iddialar tamamen provokasyon amaçlıdır" denildi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 00:36 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 01:34
İletişim Başkanlığı’ndan Gaziantep’teki olaylara ilişkin açıklama: Her iki taraf da Türk vatandaşı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin evin çatısından attığı briketle bir polis memuru yaralandı, durumu kritik" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gaziantep Barak Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden vatandaşlarla sokaktaki bir grup arasında tartışma çıktığı, olay yerine gelen bir komiser yardımcısının binadan atılan ahşap sandalyenin kafasına çarpması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı belirtildi.

Yaralı polisin tedavisinin devam ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olaya karışan her iki taraf da Türk vatandaşı olup iddialar tamamen provokasyon amaçlıdır. Bahse konu binada oturan 4, tartışmaya girdikleri gruptan 2 şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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