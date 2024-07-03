Hangi sigaraya kaç TL zam geldi? 3 Temmuz 2024 sigaraya zam geldi mi? En düşük en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? ÖTV zammı son dakika...

Temmuz ayına girmemizle birlikte sigara fiyatları yeniden gündemde. Geçtiğimiz aylarda yaşanan artışların ardından, sosyal medyada yayılan ÖTV zammı iddiaları, sigara kullanıcılarını harekete geçirdi. "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusu, internette en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Herkes markaların güncel fiyatlarını öğrenmek ve olası bir zammın etkisini hesaplamak istiyor.

Sigara Zammı Geliyor Mu? Fiyatlar Yine Artacak Mı?

Türkiye'de milyonlarca insanın yakından takip ettiği sigara fiyatları, son dönemde art arda gelen zamlarla gündemden düşmüyor. Son olarak kısa bir süre önce 3 TL ve 5 TL'lik iki ayrı zamla cep yakan sigaraya, bu kez de ÖTV zammı yoluyla yeni bir artış daha gelebileceği konuşuluyor.

Henüz resmi bir açıklama ve netlik kazanmayan bu iddia, sigara kullanıcılarını endişelendiriyor. Zam beklentisinin piyasaya da yansımasıyla, en ucuz ve en pahalı sigara markalarına yönelik araştırmalar hız kazandı.