İstanbul’da akılalmaz olay! Çatıdan düştü havada asılı kaldı

İstanbul Kağıthane'de Hakkı Özgün (71) tadilat için çatıya çıktı. Bu sırada ayağı kaydı. Aşağı doğru düşmeye başladı. Apartmanın havalandırma boşluğundaki ipe tutunarak hayatta kaldı. Kurtarıldı. O anları şöyle anlattı: Ben bir saat mahsur kaldım. Ellerimle kırılan camı tuttum, ayaklarımı duvara dayadım. O şekilde bir saat durabildim. Aşağıda oturan bir çocuk vardı. Beni de o görmüş. 'Amca düşüyor, amca düşüyor' diye bağırdı. Sonrasında itfaiye geldi. 10 dakika daha kimse gelmese kendimi aşağıya bırakacaktım.

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