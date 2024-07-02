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İstanbul'da ikiz kardeşlerden biri LGS sınavında tam, diğeri 480 puan aldı

İstanbul’da LGS’ye giren ikizlerden biri 500 tam puan, diğeri de 480 puan aldı. Ailelerine çifte mutluluk yaşattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 07:00
İstanbul’da ikiz kardeşlerden biri LGS sınavında tam, diğeri 480 puan aldı

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İstanbul Esenyurt'taki Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencisi Ulaş Güney Daşdemir, 90 sorunun tamamını yaptı. 500 tam puan aldı. Ulaş "İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih edeceğim. Sonrasında da ABD ya da Almanya'da tıp okuyup, ülkeme geri dönerek, milletime hizmet etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

MATEMATİK DESTEĞİ
Gözde Naz Daşdemir ise sınava hazırlanırken ikiz kardeşinden özelikle matematik konularında destek gördüğünü anlattı. Kendisinin de kardeşine sözel derslerde konu anlattığını vurguladı. İki kardeş sınava hazırlanırken sosyal hayatı da unutmadıklarını açıkladı: Birbirimize hem motivasyon hem de konular açısından çok destek olduk ve çok çalıştık.
MEHMET AVŞAR

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