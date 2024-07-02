Eylem Tok’un avukatı Victoria Kelleher müvekkilinin özel hayatının ihlal edildiği yönünde skandal bir açıklama yaptı!

İstanbul'da 1 Mart'ta yaşanan trafik kazası evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı. Katil ise yazar Eylem Tok ile Doktor Bülent Cihantimur'un oğlu Timur çıktı! Anne Eylem Tok oğlunu adalete teslim etmek yerine ABD'ye kaçırdı. Türkiye'nin girişimleri sonucu ana-oğul Boston'da yakalandı. Tutuklandı. Yargılanmalarına başlandı. Duruşması ertelenen Eylem Tok yeniden hakim karşısına çıktı. Tok ve oğlunun avukatı Victoria Kelleher mahkemeye ek dilekçe verip skandal ifadeler kullandı.

DEĞİRMENİN SUYU!

Tok ve oğlunun Türk basınında yer alan video görüntüleri yüzünden mahremiyetinin ihlal edildiğini anlattı. Söz konusu şikayet ise baba Bülent Cihantimur tarafından yapıldı. ABD'li avukat "Cihantimur'un kişilik ve gizlilik hak ihlalleri sürmeye devam ediyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Öte yandan Victoria Kelleher'in Boston'da ceza savunması konusunda uzmanlaşmış tek başına çalışan bir avukat olduğu anlatıldı. Boston'un en pahalı avukatı olan Kelleher'in, Cihantimur Ailesi ile tanışıklığı ise merak uyandırdı. Herkesin aklında oluşan soru ortaktı: Bülent Cihantimur bu kadar pahalı bir avukatı nasıl tuttu!



TOK'A YİNE TAHLİYE YOK

Eylem Tok, 2. kez hakim karşısına çıktı. Hakim, tutukluluğuna devam kararı verdi. Tok'un dosyasına, savcılık tarafından 'suçluyu koruma' suçlamasına ek olarak bir de 'delil karartma' suçu eklendi. ABD Dışişleri Bakanlığı, savcılığa "Tok'un Türkiye'ye iadesi uygundur" yazısı göndermişti.