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Dünyada en fazla milyardere ev sahipliği yapan kentlerin San Francisco ve New York olduğu ortaya çıktı

Londra merkezli bir İngiliz yatırım danışmanlığı olan Henley & Partners'ın yıllık "Dünyanın En Zengin Şehirleri Raporu" açıklandı. Dolar milyoneri ve milyarderi sayısına göre dünyanın en zengin şehirleri sıralandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 07:00
Dünyada en fazla milyardere ev sahipliği yapan kentlerin San Francisco ve New York olduğu ortaya çıktı

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Londra merkezli bir İngiliz yatırım danışmanlığı olan Henley & Partners'ın yıllık "Dünyanın En Zengin Şehirleri Raporu" açıklandı. Dolar milyoneri ve milyarderi sayısına göre dünyanın en zengin şehirleri sıralandı.

Listenin en başına ABD'nin New York ve San Francisco şehirleri yazıldı. Bu zenginler şehrinde tam 121 dolar milyarderi olduğu anlaşıldı. Bu milyarderler arasında Michael Bloomberg Elon Musk, Koch Industries'in varisi Julia Koch'un da olduğu vurgulandı. Bloomberg'in 106 milyar dolar, Koch'un 64.5 milyar dolar, Elon Musk'ın 214 milyar dolar serveti olduğu hatırlatıldı. Dolar milyoneri ve milyarderi şehirler, şöyle sıralandı:

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