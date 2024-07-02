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Çiftlik Bank ana davasında dosya savcıda! Mütalaa hazırlanıyor | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: "Ben yurt dışında özgürce yaşıyordum"

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank ana davasında, dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi. Mahkeme Aydın kardeşlerin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 13:20 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 13:20
Çiftlik Bank ana davasında dosya savcıda! Mütalaa hazırlanıyor | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Ben yurt dışında özgürce yaşıyordum

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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank ana davasında mahkeme Aydın kardeşlerin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın

SEGBİS İLE KATILDILAR
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın ve Mehmet Aydın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

AYDIN'DAN AKILALMAZ SAVUNMA: BEN MASUMUM
Savunma yapan Mehmet Aydın, "Bilirkişi raporuna göre kayyum atanan şirketlerin değeri müştekilerin zararını karşılayabilir. Tam 3 yıldır tutukluyum. Ben yurt dışında özgürce yaşıyordum. Masum olduğum için Türkiye'ye sığındım. Eğer tahliye edilirsem tüm mağdurların zararını mütalaa açıklanmadan önce kendi imkanlarımla gidermek istiyorum. Alınan bilirkişi raporuyla da sabit olmakla dolandırıcılık kastım bulunmamaktadır" dedi. Fatih Aydın ise şirketlerin değerinin mahkeme tarafından tespit edilerek mağdurların zararlarının giderilmesini ve tahliyesini talep etti.

MÜTALAA HAZIRLANIYOR
Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, mütalaasını hazırlaması için dosyayı duruşma savcısına gönderdi.

5 FARKLI İDDİANAME BİRLEŞTİRİLDİ.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 farklı iddianame birleştirildi. Davalarda toplam 4 bin 582 kişi müşteki sıfatıyla yer alıyor. Aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dava için toplamda 86 bin 114'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.

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