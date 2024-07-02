Çiftlik Bank ana davasında dosya savcıda! Mütalaa hazırlanıyor | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: "Ben yurt dışında özgürce yaşıyordum"

AYDIN'DAN AKILALMAZ SAVUNMA: BEN MASUMUM

Savunma yapan Mehmet Aydın, "Bilirkişi raporuna göre kayyum atanan şirketlerin değeri müştekilerin zararını karşılayabilir. Tam 3 yıldır tutukluyum. Ben yurt dışında özgürce yaşıyordum. Masum olduğum için Türkiye'ye sığındım. Eğer tahliye edilirsem tüm mağdurların zararını mütalaa açıklanmadan önce kendi imkanlarımla gidermek istiyorum. Alınan bilirkişi raporuyla da sabit olmakla dolandırıcılık kastım bulunmamaktadır" dedi. Fatih Aydın ise şirketlerin değerinin mahkeme tarafından tespit edilerek mağdurların zararlarının giderilmesini ve tahliyesini talep etti.