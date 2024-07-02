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Adana Kozan'da anız yangını! Zeytin bahçesi ve ormanlık alana sıçradı ekipler kontrol altına aldı

Adana Kocan'da zeytin bahçesi ve ormanlık alana sıçrayan anız yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 13:33 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 13:33
Adana Kozan’da anız yangını! Zeytin bahçesi ve ormanlık alana sıçradı ekipler kontrol altına aldı

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Örendere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangın, kısa sürede yakındaki zeytin bahçesi ve ormanlık alana da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine söndürme helikopteri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bazı mahalleliler de ekiplerin söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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