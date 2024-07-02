Adana Kozan’da anız yangını! Zeytin bahçesi ve ormanlık alana sıçradı ekipler kontrol altına aldı

Örendere Mahallesi 'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangın ı çıktı.

Yangın , kısa sürede yakındaki zeytin bahçesi ve ormanlık alana da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine söndürme helikopteri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.