Papara BJK Kampanyası 3. dönem çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler

Papara BJK Kampanyası 3. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, İmzalı Beşiktaş Forması (Standart beden), Beşiktaş Forması (Standart beden) kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Papara BJK Kampanyası 3. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, İmzalı Beşiktaş Forması (Standart beden), Beşiktaş Forması (Standart beden) kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
İMZALI BEŞİKTAŞ FORMASI (STANDART BEDEN) KAZANAN ASİL TALİHLİLER
İMZALI BEŞİKTAŞ FORMASI (STANDART BEDEN) KAZANAN YEDEK TALİHLİLER
BEŞİKTAŞ FORMASI (STANDART BEDEN) KAZANAN ASİL TALİHLİLER
BEŞİKTAŞ FORMASI (STANDART BEDEN) KAZANAN YEDEK TALİHLİLER