PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kocaeli'de kan davası infazı!

Trafikte infaz edilen lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’ın öğrencisi değil bir tetikçe tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Olayın arkasından kan davası çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
Kocaeli’de kan davası infazı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Korkunç olay, geçen çarşamba sabahı Kocaeli Çayırova'da yaşandı. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, evden çıkıp aracına bindikten hemen sonra emniyet kemerini taktığı esnada, yanına gelen 17 yaşındaki bir kişi silahla tek el ateş etti. Ardından olay yerinden hızla kaçtı.

Başından vurularak ağır yaralanan Mahir Çoğaç, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli polisi, evli ve iki çocuk babası Çoğaç'a yapılan saldırı sonrası harekete geçti. Adım adım iz sürerek İstanbul Ümraniye'de düzenlediği operasyonla katil zanlısı ve ona yardım ettiği iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

KARDEŞİ CEZAEVİNDEYMİŞ
Evinden bir seminere katılmak üzere okula gittiği esnada saldırıya uğrayan Çoğaç'ın, en başta öğrencisi tarafından vurulduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak yetkili kaynaklar, bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Edinilen bilgilere göre, Çoğaç'ın yakın zamanda cezaevine giren kardeşinden kaynaklı husumet nedeniyle, Adana'dan gönderilen tetikçinin saldırısına uğradığı ve olayın kan davası nedeniyle gerçekleştiği ileri sürüldü. Olayı gerçekleştiren zanlı ve ona yardım ettiği iddia edilen şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Abbas ÇAKAR

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Joe Biden ve Donald Trump düellosunda Filistin düşmanlığı! Biden İsrail’e silahları ben verdim dedi Trump İsrail işi bitirmeli dedi
İran asıllı Ramin Saeidi ve Fahrettin Gökberk Akbulut Distaste Moment isimli provokatörler gözaltına alındı
CASPER NİRVANA
ABD Dışişleri Bakanlığı canavar anne Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesini uygun gördü
Başkan Erdoğan talimat verdi: AK Parti kapsamlı rapor hazırladı I Dar ve orta gelirliye konut desteği geliyor!
Türkiye 3. Dünya Savaşı planı ne? MSB açıkladı: Ordumuz her türlü senaryoya hazır I Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Türk Telekom
İran’ın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor!
Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Terör örgütü PKK’dan alçak plan: Ormanları yakarak saklanmaya çalışıyorlar
İkinci Seçil Erzan vakası! Denizbank Bornova şubesi müdüründen yüksek karlı fon dolandırıcılığı! Aralarında Karşıyaka Spor Kulübü’nün yöneticileri de var
TCMB Haziran ayı faiz kararı açıkladı! Yüzde 50’de sabit tutuldu | Dikkat çeken enflasyon vurgusu: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir
Ankara - Şam hattında normalleşme zemini arayışı! Esed yine ’teröristan’ tehdidini ıskaladı: Türkiye ile ilişkilerin onarılmasına açığız
’Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ davasında mütalaa! Katilden ’ateistim’ beyanı: Savcı keşif ve kasıt var dedi
Koray Aydın İyi Parti’den istifa etti: Bağımsız Milletvekili olarak devam edeceğim
SON DAKİKA