Kocaeli’de kan davası infazı!

Korkunç olay, geçen çarşamba sabahı Kocaeli Çayırova'da yaşandı. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, evden çıkıp aracına bindikten hemen sonra emniyet kemerini taktığı esnada, yanına gelen 17 yaşındaki bir kişi silahla tek el ateş etti. Ardından olay yerinden hızla kaçtı.

Başından vurularak ağır yaralanan Mahir Çoğaç, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli polisi, evli ve iki çocuk babası Çoğaç'a yapılan saldırı sonrası harekete geçti. Adım adım iz sürerek İstanbul Ümraniye'de düzenlediği operasyonla katil zanlısı ve ona yardım ettiği iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

KARDEŞİ CEZAEVİNDEYMİŞ

Evinden bir seminere katılmak üzere okula gittiği esnada saldırıya uğrayan Çoğaç'ın, en başta öğrencisi tarafından vurulduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak yetkili kaynaklar, bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Edinilen bilgilere göre, Çoğaç'ın yakın zamanda cezaevine giren kardeşinden kaynaklı husumet nedeniyle, Adana'dan gönderilen tetikçinin saldırısına uğradığı ve olayın kan davası nedeniyle gerçekleştiği ileri sürüldü. Olayı gerçekleştiren zanlı ve ona yardım ettiği iddia edilen şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Abbas ÇAKAR