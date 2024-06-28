İki yıl arayla iki bebeğin koruyucu ailesi oldular

Afyonkarahisarlı Levent (44) ve Feride Baş (42) çifti, 15 yıl önce evlendi. Yıllarca çocuk sahibi olmak istedi ancak bu hayalleri gerçekleşmedi. Onlar da 2021'de koruyucu aile olmak için Afyon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gitti.

Evlat hasretini 9 aylık Alper ile dindiren Baş çifti, 2023'te ise 2 aylık Mehmet Emir'i evlerine getirdi. Feride Baş, "Onların vermiş olduğu sevgi beni büyüttü. Çocuklarımın ilk anne deyişlerini asla unutamam" dedi. Levent Baş ile şunları söyledi:



Eşimle kalbimizde bir boşluk vardı. Çocuklarımız sayesinde öyle bir sevgiyle tanıştık ki o boşluk doldu. En çok sevdiğim yerler, çocuklarımın oynadığı alanlar. Koruyucu aile olmak isteyenler, sofranıza bir kaşık fazla koyun.